Egipt od dawna obawiał się, że Izrael będzie chciał wymusić trwałe wypędzenie Palestyńczyków na jego terytorium, jak miało to miejsce podczas wojny o niepodległość Izraela. Egipt rządził Gazą w latach 1948–1967, kiedy Izrael zajął to terytorium wraz z Zachodnim Brzegiem i wschodnią Jerozolimą. Zdecydowana większość populacji Gazy to potomkowie uchodźców palestyńskich wypędzonych z terenów dzisiejszego Izraela.

Prezydent Egiptu Abdel Fattah El-Sissi powiedział, że przesiedlenie ryzykowałoby sprowadzeniem bojowników na Synaj, gdzie mogliby przeprowadzić ataki na Izrael, co zagrażałoby to traktatowi pokojowemu z 1979 r. (26 marca 1979 roku Izrael i Egipt podpisały w Waszyngtonie traktat pokojowy, kończąc tym samym trzydziestoletni stan wojny między obydwoma krajami). Zaproponował, aby zamiast tego Izrael umieścił Palestyńczyków na pustyni Negew, która sąsiaduje ze Strefą Gazy, do czasu zakończenia operacji.

Szersze plany autorów raportu wobec uchodźców

Egipt niekoniecznie byłby ostatnim przystankiem uchodźców palestyńskich. Dokument mówi, że Egipt, Turcja, Katar, Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie wspierają ten plan albo finansowo, albo poprzez przyjęcie wysiedlonych mieszkańców Gazy jako uchodźców i w dłuższej perspektywie jako obywateli. W dokumencie dodaje się, że „łagodne” praktyki imigracyjne Kanady również czynią ją potencjalnym celem przesiedleń.

Autorzy dokumentu przyznają sami, że propozycja ta „może być skomplikowana z punktu widzenia legitymizacji międzynarodowej”.

W ich ocenie jednak walki po ewakuacji "doprowadziłyby do mniejszej liczby ofiar wśród ludności cywilnej w porównaniu z tym, czego można by się spodziewać, gdyby ludność miała pozostać”.