-Tak będzie i tym razem. Przywódcy Hamasu są za granicą. Mieszkają w luksusowych hotelach, np. w Katarze. Żadna lądowa inwazja nie jest też w stanie stanie zlikwidować samej idei Hamasu czyli walki zbrojnej z państwem żydowskim wszelkimi środkami w przekonaniu, że wszelkie dyplomatyczne rozwiązania są niemożliwe - mówi „Rzeczpospolitej” Nadim Shehadi, były dyrektor Libańsko-Amerykańskiego Centrum Akademickiego w Nowym Jorku.

Rakiety wystrzelone ze Strefy Gazy w kierunku Izraela. Zdjęcie wykonane 28 października br. z izraelskiego miasta Sederot na południu kraju. Foto: ARIS MESSINIS / AFP

Mało prawdopodobne, aby w czasie operacji militarnej udało się wyzwolić zakładników. Mają co do tego wątpliwości ich rodziny domagając się odmiennego podejścia, przede wszystkim dalszych negocjacji z Hamasem. Trwają one od wielu dni w Katarze przy pośrednim udziale amerykańskiej dyplomacji. Już po rozpoczęciu obecnej inwazji Hamas zaoferował uwolnienie wszystkich zakładników z zamian za uwolnienie ponad pięciu tysięcy Palestyńczyków z izraelskich więzień.

- To rodzaj psychologicznego terroru - oświadczył rzecznik Cahalu, izraelskiej armii. Zdaniem Hamasu ponad 50 zakładników miało już zginąć w wyniku bombardowań. Nie przedstawiono jednak żadnych dowodów.

Konflikt izraelsko-palestyński. Hamas to nie OWP

Izrael liczy na to, że pogłębiającą się katastrofa humanitarna w Gazie zmiękczy Hamas na tyle, że doprowadzi w końcu do uwolnienia zakładników.

- Nie wykluczone, że uda się wynegocjować uwolnienie przynajmniej kobiet i dzieci - mówi „Rzeczpospolitej” Szmuel Bar, szef IntuView, firmy konsultingowej zajmującej się bezpieczeństwem. Jego zdaniem cała operacja będzie miała kilka etapów. W sumie chodzi o likwidację militarnych struktur Hamasu, podobnie jak to miało miejsce w przypadku ISIS czyli tzw. państwa islamskiego. Przypomina , że w czasie wojny Izraela z Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) bojownicy Jasera Arafata w 1982 r. zmuszeni zostali do opuszczenia Libanu i wyemigrowali do Tunisu.