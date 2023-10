Największy od pół roku rosyjski atak zakończył się fiaskiem. Przyznał to nawet Putin

Rosyjscy wolontariusze, wspierający swą armię, zaczęli w sieci społecznościowej Telegram informować o „deficycie worków na ciała w Doniecku”, czyli na bezpośrednim zapleczu frontu. – Jeśli ktoś z was może je dostarczyć, zróbcie to szybko – apelowała jedna z rosyjskich wolontariuszek.

Zachodni eksperci nazwali ten sposób walki „odrażającym”, ale od razu przestrzegli, że „Rosja uważa go za efektywny (zadziałał w Bachmucie) i byłoby błędem, gdyby Ukraińcy sądzili, że duże straty powstrzymają Rosjan”.

A te są naprawdę ogromne. W ciągu pięciu dni z rosyjskiej armii miało ubyć 2–2,4 tys. żołnierzy i do 152 różnych pojazdów (czołgów, wozów bojowych, dział etc.).

Nie można jednak tego potwierdzić, wiadomo tylko, że rosyjskie dowództwo wysłało w okolice Awdijiwki w trybie alarmowym kolejną dużą jednostkę wojskową. Możliwe, że dla zatkania dziury.

Według Ukraińców nawet jednak z punktu widzenia Kremla front w okolicach Doniecka jest drugorzędny. – Obecnie na kierunku zaporosko-melitopolskim (gdzie jest główny kierunek ukraińskiego natarcia – red.) zebrali 150 tys. żołnierzy, a w okupowanej części Chersońszczyzny (nad Dnieprem) 70 tys. Razem 220 tys. Dla porównania – Awdijiwka to ok. 10–20 tys., a w rejonie Kupiańska oraz Łymana (na północy, w pobliżu granicy z Rosją) 110 tys. i orientacyjnie połowa wszystkich rosyjskich czołgów. To znaczy, że atakują znacznie mniejszą liczbą wojsk niż te, które bronią się przed nami na południu – podlicza Kriczewskij.

– To jeszcze nie była ich prawdziwa ofensywa. Według logiki rosyjskich wojsk oni teraz szykują warunki do dużej zimowej ofensywy na wschodzie – przestrzega.