Atak Hamasu. Szef Sztabu armii Izraela: Czas na wojnę. Antony Blinken widział zdjęcia zamordowanych dzieci

Wojna w Izraelu: W Strefie Gazy kończy się żywność i woda

Tymczasem Hamas wezwał Palestyńczyków do protestów wobec ataków Izraela na Strefę Gazy. Hamas apeluje o to, by atakować izraelskich żołnierzy i policjantów na Zachodnim Brzegu.



Czytaj więcej Społeczeństwo Hamas zabił młode małżeństwo z Izraela. Rodzice zdołali ukryć roczne bliźniaki przed terrorystami Izraelski kibuc, położony zaledwie kilka kilometrów od Strefy Gazy, był w sobotę miejscem "masakry", podczas której terroryści z Hamasu mieli zaatakować i "zamordować" rodziny oraz "ściąć głowy dzieciom". Po odbiciu osiedla ratownicy natrafili na bliźniaki ukryte przez rodziców.

Ustalona dotychczas liczba ofiar ataku Hamasu na Izrael po stronie izraelskiej wynosi 1 300. Z kolei w odwetowych nalotach Izraela na Strefę Gazy, która została objęta całkowitą blokadą, miało zginąć ponad 1 500 osób.



W nocy Izrael znów atakował cele w Strefie Gazy. Palestyńskie media informują o ataku na obóz dla uchodźców Muchajjam al-Burajdż w którym miało zginąć co najmniej 17 osób.



Gdy po stronie palestyńskiej rośnie liczba ofiar, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża alarmuje, że szpitalom w Strefie Gazy wystarczy paliwa do generatorów, bez których będą one pozbawione prądu, na zaledwie kilka godzin. Z kolei Światowy Program Żywnościowy ONZ alarmuje, że w Strefie Gazy kończą się zapasy żywności i bieżącej wody.



ONZ podaje, że już 423 tys. mieszkańców Strefy Gazy straciło dach nad głową. Enklawę zamieszkuje łącznie ok. 2,3 mln osób.