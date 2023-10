Iran - jak twierdzi informator Reutera - miał wiedzieć tylko w zarysie, że Hamas planuje tajną operację przeciw Izraelowi i nie wiedział kiedy do niej dojdzie. Stoi to w sprzeczności z doniesieniami "Wall Street Journal", który podawał, że plan operacji powstał we współpracy z irańskim Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej i że to Iran dał zielone światło do działania Hamasowi.



Jednak informator Reutera temu zaprzecza. Z jego słów wynika, że Iran wiedział jedynie, iż Hamas przygotowuje "dużą operację".



Plan obejmował zwiedzenie Izraela, który był na różne sposoby przekonywany, że Hamas nie jest zainteresowany dużym konfliktem i że, zamiast tego, skupia się na gospodarczym rozwoju w Strefie Gazy, którą rządzi od 2007 roku. Jednocześnie jednak Hamas szkolił bojowników.



- Przygotowywaliśmy się do tej bitwy od dwóch lat - mówi Ali Baraka, odpowiedzialny w Hamasie za relacje zewnętrzne.



Mohammad Deif: Stracił żonę, dzieci i oko

Deif, a właściwie Mohammad Masri, urodził się w 1965 roku w obozie dla uchodźców w Chan Junus. Do Hamasu przystąpił w czasie pierwszej Intifady (powstania) w 1987 roku. Od tego czasu jest znany jako Mohammad Deif. W 1989 roku został aresztowany przez Izrael i spędził ok. 16 miesięcy w areszcie.