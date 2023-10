Wojna w Izraelu: Inwazja na Gazę tylko kwestią czasu

Myśli wszystkich są także z rodzinami około 150 zakładników uprowadzonych do Strefy Gazy. Ich krewni ślą w mediach społecznościowych dramatyczne apele do własnego rządu, prezydenta USA, organizacji międzynarodowych i wszystkich ludzi z błaganiem o pomoc w ich uwolnieniu. Armia zdołała ustalić do tej pory tożsamość 50 uprowadzonych.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Obywatele USA wśród zakładników Hamasu. Informację potwierdził Joe Biden Czternastu Amerykanów zginęło w walkach w Izraelu - ogłosił Joe Biden. Prezydent Stanów Zjednoczonych potwierdził, że obywatele USA są wśród zakładników bojowników Hamasu.

– Wiemy dokładnie, gdzie Hamas rozlokował zakładników – zapewniają rzecznicy armii. Ma to dodać otuchy ich rodzinom mającym nadzieję, że te miejsca nie będą bombardowane w zamkniętej szczelnie Strefie.

Ich los wydaje się jednak przesądzony z chwilą rozpoczęcia inwazji na Gazę. Hamas grozi ich egzekucją, zdając sobie sprawę, że są jego ostatnią szansą na przetrwanie. Proponuje też wymianę zakładników za Palestyńczyków z izraelskich więzień oraz „dialog polityczny”.

– Patrząc realistycznie należy już traktować większość zakładników jak martwych – mówi „Rzeczpospolitej” Icchak Klein, ekspert prawicowego think tanku Kohelet Policy Forum. Jego zdaniem jest jednak nadzieja na wydostanie z Gazy kobiet, dzieci oraz osób starszych. Panuje powszechne przekonanie, że negocjacje już się w tej sprawie toczą – najprawdopodobniej za pośrednictwem Kataru. Powołując się na informacje z kręgów doradców rządowych, Icchak Klein twierdzi, że przeważa tam pogląd, iż optymalnym rozwiązaniem jest „zrównanie Strefy Gazy z ziemią” bez względu na straty armii w czasie takiej operacji.