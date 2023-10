Izrael do Palestyńczyków: Uciekajcie do Egiptu. Ale granica jest zamknięta

Admirał Daniel Hagari zapowiedział, że działacze Hamasu "nie znajda schronienia w Strefie Gazy" i "zostaną dosięgnięci wszędzie".



Izrael blokuje Strefę Gazy od 2007 roku, gdy do władzy doszedł tam Hamas. W poniedziałek Izrael ogłosił pełne oblężenie enklawy, co ma oznaczać wstrzymanie nawet dostaw żywności i paliwa na jej teren.



Najwyższy przywódca duchowy Iranu, Ali Chamenei we wtorek oświadczył, że Iran "całuje dłonie tych, którzy zaplanowali atak", ale - jak dodał - ten kto myśli, że stoi za tym Iran jest w błędzie. W poniedziałek "Wall Street Journal" podał, że w planowaniu ataku brał udział irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej i że to Iran dał sygnał do ataku.