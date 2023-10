Izrael bezradny i upokorzony. Atak Hamasu obnażył niedostatki niezwyciężonego do tej pory państwa

– Izrael jest w niezwykle trudnej sytuacji. Cokolwiek zrobi, zwycięzcą jest Hamas, także w sferze politycznej. Wizerunek niezwyciężonego państwa żydowskiego został mocno nadwyrężony. Druzgocący cios został zadany poczuciu bezpieczeństwa obywateli Izraela. – Nie zmienią tego dewastujące ataki izraelskiej armii – mówi „Rzeczpospolitej” Nadim Shehadi, były dyrektor Libańsko-Amerykańskiego Centrum Akademickiego w Nowym Jorku. Zwraca uwagę na niedawne oświadczenia przedstawicieli izraelskiej armii, którzy zapowiadali, że agresja Hamasu czy libańskiego Hezbollahu na Izrael zostanie potraktowana jako atak Iranu na państwo żydowskie. Nie wyklucza więc izraelskiego odwetu na instalacje Hezbollahu w Syrii, finansowego i zaopatrywanego przez Teheran. W końcu rakiety, którymi Hamas zaatakował Izrael, pochodzą w dużej części z Iranu. – Nie mamy dowodu, że Iran uczestniczył bezpośrednio przygotowaniach do akcji Hamasu – powiedział w niedzielę w CNN, sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Po ataku Hamasu na Izrael. Nie czas na rozliczenia

Nikt w tej chwili w Izraelu nie myśli o rozliczeniach. Przyjdzie na nie czas. Na razie trwają negocjacje na temat utworzenia rządu jedności narodowej z udziałem opozycji, podobnie jak to było w przeddzień wojny sześciodniowej w 1967 roku.

Opozycja stawia jednak trwale warunki w postaci odejścia z rządu dwóch ministrów z szowinistycznych syjonistycznych ugrupowań wspierających ideę aneksji Zachodniego Brzegu. Jedynym z nich jest Bacalel Smitricz z ugrupowania Religijny Syjonizm, który jest nie tylko ministrem finansów, ale i wiceszefem resortu obrony, odpowiedzialnym za cywilne struktury na ziemiach okupowanych. Innymi słowy, jest faktycznie gubernatorem Zachodniego Brzegu. Drugim jest Itamar Ben-Gewir, minister bezpieczeństwa narodowego, fanatyczny przywódca religijnego ugrupowania nacjonalistycznego Ocma Jehudit, czyli Żydowska Siła.

Tymczasem media kierują pod adresem rządu trudne pytania. – Gdzie była armia? Gdzie było potężne państwo? – pisał „Times of Israel”. Odpowiedź wydaje się być prosta. Radykalnie syjonistyczny rząd Netanjahu będący u władzy od grudnia ubiegłego roku koncentrował uwagę na Zachodnim Brzegu, rozszerzając tam strefę żydowskiego osadnictwa. Wymagało to także zwiększonej obecności wojska, którego zabrakło w sobotę na obszarach graniczących z Gazą. A powinno ich tam być co najmniej 4 tysiące. – Cały pluton żołnierzy ochraniał niedawno osadników w zamieszkanej przez ludność palestyńską Huwarze na Zachodnim Brzegu, którzy postanowili świętować właśnie tam Sukkot, Święto Namiotów upamiętniające ucieczkę Izraelitów z Egiptu – mówi „Rzeczpospolitej” Avi Scharf z dziennika „Haarec”.

Sprawa palestyńska. Jedynym wyjściem są negocjacje?

– Jest jeden cel akcji Hamasu, czyli przywrócenie godności narodu palestyńskiego. To polityka rządu Netanjahu na Zachodnim Brzegu zmusiła Hamas do działań. Od początku roku zginęło tu 248 Palestyńczyków, w tym 40 dzieci. To rezultat działań izraelskiej armii i żydowskich osadników. Bojownicy Hamasu to nie terroryści, lecz żołnierze walczący o prawa naszego narodu – mówi „Rzeczpospolitej” Mustafa Barghouti, palestyński działacz polityczny, kandydat w wyborach prezydenckich w styczniu 2005. Przypomina, że problem palestyński został w ostatnich latach całkowicie zmarginalizowany, czego dowodem przygotowywane przez USA porozumienie pomiędzy Izraelem a Arabią Saudyjską, państwa które mieniło się obrońcą Palestyńczyków.