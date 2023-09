Szwajcarzy sprzedadzą czołgi Leopard 2. Niemcy uzupełnią zapasy

Prośby Niemiec, Danii i Hiszpanii o zezwolenie na zakup szwajcarskiej broni na Ukrainę zostały zablokowane przez Berno, powołujące się na szwajcarską neutralność, która uniemożliwia wysyłanie broni bezpośrednio lub pośrednio do walczących w wojnie.

- Zakup szwajcarskiej broni może okazać się trudny, chyba że Berno dostosuje swoje prawo dotyczące sprzętu wojennego - powiedział niemiecki ambasador.

- Kupiliśmy wiele broni, systemów, komponentów lub amunicji ze Szwajcarii, w tym od naszych partnerów z NATO, a teraz chcielibyśmy przekazać niektóre z tych systemów Ukrainie - dodał.

Szwajcaria sprzeda czołgi Leopard 2 Niemcom

Szwajcarski rząd musi teraz formalnie poprzeć eksport Leopardów 2 do Niemiec, ale oczekuje się, że będzie to formalność po tym, jak minister obrony Viola Amherd ogłosiła, że dostawa czołgów do Niemiec jest zgodna ze szwajcarskim prawem neutralności i leży również w interesie kraju.

- W ten sposób możemy również przyczynić się do bezpieczeństwa w Europie, a tym samym bezpośrednio do bezpieczeństwa naszego kraju - powiedziała Amherd.