Rosyjski przemysł zbrojeniowy już nie wyrabia się z produkcją amunicji. Świadczy o tym chociażby to, że intensywność rosyjskich ostrzałów artyleryjskich zmalała. Nawet dostawy ze strony Korei Północnej nie pomogą Rosji, to nie są te ilości, których potrzebuje rosyjska armia. W ubiegłym roku Rosjanie zużyli w wojnie z Ukrainą 20 mln pocisków. Rocznie rosyjska zbrojeniówka jest w stanie wyprodukować 1,5-2 mln pocisków. Wielu patrzy na ukraińską kontrofensywę przez pryzmat codziennych zmian na mapie działań wojennych. To bardzo uproszczone podejście. Wojna rządzi się własnymi, innymi zasadami.

