Sukces ukraińskiej armii: Wyzwoliła miejscowość w obwodzie donieckim

Kołodziejczak twierdzi, że PiS celowo wpuścił do Polski zboże z Ukrainy. Dlaczego?

Ciekawe kto wysyłał zaproszenia do agrooligarchów na Ukrainę po to, żeby przywozili zboże - mówił w rozmowie z TVN24 lider Agrounii, kandydat KO w wyborach do parlamentu, Michał Kołodziejczak.