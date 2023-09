Wojna na Ukrainie. Analiza: Rosja odchodzi od strategii z czasów ZSRR

Portal przypomina, że doktryna ostrzału w czasach ZSRR zakładała, że do unieruchomienia plutonu i uniemożliwienia mu opuszczenia pozycji bojowej potrzeba ok. 720 pocisków (pluton to ok. 30-40 żołnierzy), ale Rosji brakuje amunicji, by utrzymać taką siłę rażenia.

Dodatkowo ciągły ostrzał ujawniał pozycje prowadzących ogień rosyjskich jednostek artyleryjskich wojskom ukraińskim.

Wojska rosyjskie zmieniają sposób działania

Dlatego Rosja zaczęła korzystać jednocześnie z pocisków naprowadzanych laserowo oraz z dronów, by atakować ukraińskich żołnierzy w bardziej precyzyjny sposób - pisze brytyjski think tank.

Zdaniem RUSI, wzrost złożoności, różnorodności oraz liczby rosyjskich dronów na polu walki jest niepokojący.