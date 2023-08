Manewry „Zapad 2023” odwołano? W Moskwie i Mińsku milczą

W Moskwie też nigdy nie ukrywali, że potencjalnym przeciwnikiem i „wrogiem” podczas manewrów „Zapad” jest NATO. Tymczasem brytyjski wywiad przekonuje, że trwająca od ponad półtora roku wojna Rosji z Ukrainą pokazała znikomą wartość rosyjskich manewrów, które głównie były wykorzystywane do celów propagandowych i miały charakter demonstracyjny. Tym razem, jak przypuszcza wywiad brytyjski, Rosja ma zbyt mało wolnego sprzętu i żołnierzy, by zaangażować ich do wielkiego pokazu siły na terenie Białorusi. Stąd panująca cisza na temat ćwiczeń „Zapad 2023” w Moskwie i Mińsku.

Pod koniec 2021 roku, w czasie rosnącego napięcia pomiędzy Ukrainą a Rosją, na terenie Białorusi rozpoczęły się białorusko-rosyjskie manewry „Sojusznicze Zdecydowanie”. Tuż po ich zakończeniu, 24 lutego 2022 roku, rosyjskie wojska wdarły się na Ukrainę, również z terytorium Białorusi.

- Nas oskarają o to, że pomagaliśmy rozpocząć wojnę. Nie, wojna już trwała. To wy, Ukraińcy, rozpoczęliście tę wojnę przeciwko Białorusi. Przede wszystkim wojnę gospodarczą – mówił ostatnio Aleksander Łukaszenka w rozmowie z ukraińską dziennikarką Dianą Panczenką, która po wybuchu wojny uciekła do Rosji. Przekonywał, że nie wiedział o planach Putina dotyczących rozpoczęcia rosyjskiej „specjalnej operacji” wobec Ukrainy.