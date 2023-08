ISW przytacza słowa ukraińskiego pułkownika, Petro Czernyka, który 15 sierpnia mówił o trójwarstwowej rosyjskiej linii obrony na południowej Ukrainie.

Kontrofensywa Ukrainy: Trzy warstwy rosyjskiej obrony

Pierwszą warstwę tej linii mają stanowić pola minowe rozciągające się na kilka kilometrów w głąb bronionego terytorium. Drugą warstwę stanowi artyleria, sprzęt pancerny i zgrupowania wojsk. Trzecia warstwa to pozycje na tyłach, gdzie znajdują się rosyjskie rezerwy.



"Ostatnie ukraińskie postępy na północ i północny-wschód od Robotyne (10 km na południe od Orichiwa) w zachodnim obwodzie zaporoskim mogą pozwolić ukraińskim siłom na działanie za linią gęstych pól minowych" - pisze ISW.

"Jeśli rejony wokół drugiej linii rosyjskiej obrony są mniej zaminowane, co prawdopodobnie sprzyjałoby szybszym zdobyczom (terytorialnym) Ukrainy" - zauważają analitycy think tanku. ISW zastrzega, że nie jest w stanie ocenić jak bardzo zaminowane są tereny, do których dotarli Ukraińcy.