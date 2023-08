Wcześniej ukraińskie władze rozpoczęły ewakuację z rejonu Kupiańska w obwodzie charkowskim, ponieważ rosyjska armia utworzyła grupę ofensywną w celu przebicia się w tym kierunku. Szef administracji regionalnej, Ołeh Synehubow, powiedział, że od 9 do 13 sierpnia ewakuowano 204 osoby.

Jeśli chodzi o sytuację na północy kraju, gdzie znajdują się Kijów i Czernihów, na początku lipca ukraiński wiceminister obrony Ołeksandr Pawluczuk mówił o powtórnej rosyjskiej ofensywie w tym kierunku jako mało prawdopodobnej.

W styczniu ukraińskie Ministerstwo Reintegracji wykluczyło Kijów z listy terytoriów, na których możliwe są działania wojenne. Kontynuowana jest jednak budowa umocnień na całej długości granicy z Białorusią - od Wołynia do obwodu czernihowskiego.

Wycofanie Rosjan z okolic Kijowa

29 marca ubiegłego roku rosyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło wycofanie wojsk z okolic Kijowa i Czernihowa. Oficjalnie Moskwa nazwała tę decyzję "gestem dobrej woli" w celu wsparcia procesu rozmów pokojowych. Po tym, jak rosyjskie wojsko opuściło okupowane terytoria, znaleziono tam ciała setek cywilów zabitych w lutym i marcu.

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział niedawno, że Ministerstwo Obrony wycofało wojska z Kijowa wiosną 2022 r., "aby stworzyć warunki do zawarcia ostatecznego traktatu". - Zostaliśmy o to poproszeni - powiedział, ale nie sprecyzował, kto dokładnie o to apelował.