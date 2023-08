Ukraina nie otrzymała ponad 90 procent czołgów obiecanych wiosną przez Niemcy

To co dzieje się w Polsce i wokół niej to nasze być albo nie być. Nie chcemy myśleć o wojnie, płonącej Ukrainie, o Putinie i Łukaszence. Chcielibyśmy myśleć o naszych sprawach. Ale sprawa jest śmiertelnie poważna - mówił podczas spotkania otwartego w Ustroniu Donald Tusk.