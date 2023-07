Jak dodaje, gdyby problemy budżetowe się pogłębiły, bank centralny może jeszcze bardziej zdewaluować rubla. Dzięki temu rządowi byłoby dużo łatwiej płacić żołnierzom, pracownikom przemysłu zbrojeniowego i służb bezpieczeństwa, zapewniających posłuszeństwo elit i społeczeństwa przybierającemu katastrofalny kurs Putinowi.

„Samą ukraińską ofensywą Putin się nie martwi, bo nawet jeśli Ukraińcom uda się odnieść sukcesy, to propaganda będzie przekonywać, że są one przejściowe” – zauważa dyrektor berlińskiego think tanku.

Różnica potencjałów mobilizacyjnych Rosji i Ukrainy

Zdaniem Gabujewa Putin jest pewny, że to on rozdaje karty, bo potencjał mobilizacyjny Rosji jest od trzech do czterech razy większy niż ten ukraiński, a jedynym wyzwaniem jest zapewnienie możliwości sięgnięcia do tego zasobu we właściwym momencie. Właśnie aby odblokować ten potencjał zmieniono prawo dotyczące zasad pozyskiwania przez armię nowych rekrutów.

„To sprawia, że oficjalna mobilizacja nie będzie potrzebna. Rząd będzie mógł wysyłać po cichu wezwania do tylu mężczyzn, ilu potrzeba” – ocenia specjalista.