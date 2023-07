"Nasze Siły Zbrojne, odpierając kontrofensywę wroga zbiorowego, chronią obywateli Rosji i naszej ziemi. To jest oczywiste dla wszystkich przyzwoitych ludzi" - napisał Miedwiediew.



" Bezzałogowiec Posejdon dołącza do gratulacji i poleca wrogom naszego kraju modlitwę o zdrowie dla wszystkich rosyjskich marynarzy" - dodał na koniec.



To nie pierwszy przypadek wypowiedzi tego rosyjskiego polityka, który ociera się o groźbę użycia przez FR broni jądrowej. Miedwiediew już co najmniej kilkakrotnie formułował takie ostrzeżenia, zapewniając jednocześnie, że zdarzyłoby się to np. w przypadku przyjęcia Ukrainy do NATO, rozmieszczenie w Polsce broni jądrowej czy próbą odbicia Krymu przez Ukrainę.