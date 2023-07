Okupacyjne władze obwodu donieckiego – by zachęcić turystów do podróży – ogłosiły zawieszenie godziny policyjnej, która obowiązuje na tym terenie od początku wojny. Powinno to umożliwić nocną podróż samochodami na półwysep. Ale taki nocny przejazd wydaje się jeszcze bardziej nonsensowny.

Turyści nie zareagowali na zaatakowanie Mostu Krymskiego

Na tej trasie już powstały korki, jednak na terenie okupowanego obwodu zaporoskiego na drodze z Krymu do Rosji. Nie wiadomo, czy to są turyści którzy postanowili przerwać wypoczynek na półwyspie.

Zrzeszenie Agencji Turystycznych Rosji informuje jednak, że po ataku na most „nie zaobserwowano masowej rezygnacji z wypoczynku na Krymie”. Wykupione vouchery zwróciła jedynie część turystów planująca przyjazd na przełomie lipca i sierpnia. „Dla nich taki wybór kierunku wyjazdu od początku był spornym, teraz planują przenieść się do kurortów Kraju Krasnodarskiego” – informuje zrzeszenie.

Najwyraźniej w przeciwieństwie do moskiewskiej giełdy rosyjscy turyści nie zareagowali na zaatakowanie mostu.

Na razie nie ma informacji najważniejszej da ukraińskiej strony: na ile została uszkodzona kolejowa część mostu. Jest ona główną drogą zaopatrzenia rosyjskiej armii okupacyjnej w Ukrainie. Obecnie wiadomo jedynie, że opóźnionych jest 11 pociągów pasażerskich do i z półwyspu.