Media: Atak na Most Krymski przeprowadziły SBU i marynarka wojenna Ukrainy

Ok. 4 nad ranem uszkodzone zostało co najmniej jedno z przęseł Mostu Krymskiego, co widać na umieszczanych w internecie nagraniach. Władze okupowanego Krymu oficjalnie informują o wstrzymaniu ruchu na Moście Krymskim i "wypadku" w rejonie jednego z filarów mostu od strony wjazdu z Kraju Krasnodarskiego.