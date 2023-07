Państwa bałtyckie otwierają swoją przestrzeń powietrzną dla NATO

Litwa, Łotwa i Estonia zobowiązały się do tego, by stworzyć większe możliwości działania NATO w swojej przestrzeni powietrznej oraz do zwiększenia wydatków na obronność - wynika z deklaracji podpisanej przez szefów resortów obrony Litwy, Łotwy i Estonii.