- Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi ukraińskimi partnerami - powiedział w piątek dziennikarzom John Kirby, koordynator ds. komunikacji strategicznej w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu.

- Informują nas na bieżąco, a my nadal robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc im w prowadzonej kontrofensywie, czy to poprzez szkolenia, a jak wiecie, nadal otrzymują szkolenia na poziomie brygady, czy dodatkowe możliwości, a na pewno wskazówki i informacje. Nadal zapewniamy im wsparcie, gdy pracują nad ofensywnymi operacjami. To, dokąd się posuną i jak szybko to nastąpi, będzie zależeć od ich decyzji - dodał.

W zeszłym tygodniu stacja CNN informowała, że Amerykanie uważają, iż kontrofensywa "nie spełnia oczekiwań na żadnym froncie", a gdy rosyjskie linie obrony okazały się dobrze ufortyfikowane, co utrudnia siłom ukraińskim ich przełamanie.