Ukraińcy przygotowują sie na wysadzenie reaktora Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej

Hałuszczenko zwrócił uwagę, że jeden z reaktorów elektrowni w Enerhodarze działa w stanie tzw. "gorącego wyłączenia" (utrzymywany jest w temperaturze 200-250 stopni Celsjusza, tak aby łatwiej było go ponownie uruchomić, gdy warunki na to pozwolą), co zwiększa ryzyko związane z groźbą ataku terrorystycznego na elektrownię. Pięć pozostałych reaktorów elektrowni jest wyłączonych ze względu na niestabilne dostawy prądu do elektrowni ze względu na fakt, iż znajduje się ona w pobliżu frontu, a sieci energetyczne doprowadzające prąd do obiektu, niezbędny do podtrzymywania systemów chłodzenia reaktorów, są często uszkadzane w wyniku ostrzału.



- Okupanci celowo blokują przejście piątego reaktora w stan zimnego wyłączenia - przekonywał Hałuszczenko.

Służby będą się szkolić z reakcji na wysadzenie reaktora Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej

Prezes Energoatomu, Petro Kotin zapowiedział, że jego spółka przygotowuje różne scenariusze rozwoju sytuacji w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej i możliwych konsekwencji ataku na nią i uporania się z nimi tak szybko, jak to możliwe.



W czasie posiedzenia międzyresortowego sztabu kryzysowego podjęto decyzję o przeprowadzeniu dużych ćwiczeń z udziałem różnych służb ratunkowych, w czasie których ich uczestnicy będą wypracowywać metody jak najszybszego uporania się z konsekwencjami zdetonowania przez rosyjską armię jednego z reaktorów elektrowni.