"Później Progożyn będzie musiał tylko przyjąć kolejkę chętnych, którzy 'nagle oświeceni' przysięgną mu wierność i uroczyście wkroczyć na Kreml" - pisze były pułkownik FSB.



"A potem - się zobaczy" - podsumowuje bloger, który zauważa, że Jewgienij Prigożyn "przejdzie do historii jako pierwszy przestępca, który obejmie stanowisko władcy" Rosji.

Bunt w Rosji: Słabe punkty planu Jewgienija Prigożyna

"Ta strategia ma tylko dwa słabe punkty: możliwość starcia z względnie dużymi jednostkami, które są gotowe do walki i nie poddadzą się (albo nie pozostaną neutralne) zanim (jednostki szturmowe Grupy Wagnera - red.) dotrą do Moskwy i, nieuniknione w takim przypadku, problemy z zaopatrzeniem grupy uderzeniowej, która może walczyć w izolacji nie dłużej niż kilka dni. A potem czeka ją nieunikniona porażka" - ocenia Girkin.

"Generalnie w Moskwie jest dwa razy tyle 'przedstawicieli służb (siłowych)' co w całej Grupie Wagnera i wiele razy więcej niż w jej grupie uderzeniowej. Ale jak wielu z nich jest gotowych do walki i czy będą walczyć w ogóle, to wielkie pytanie. To cała 'intryga' i klucz do rozstrzygnięcia tego (...) rajdu (na Moskwę)" - podsumowuje bloger.