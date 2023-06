Trwa ukraińska ofensywa. Rosyjscy propagandyści przyznają: Mamy kłopoty

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Jest kolejny sukces ukraińskiej kontrofensywy. Makariwka wyzwolona Ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar oficjalnie poinformowała o wyzwoleniu dwóch wsi - Błahodatne i Makariwka w obwodzie donieckim.

U progu epidemii

Na rzece opada już fala powodziowa. Władze z obu brzegów przestrzegają przed używaniem wody z Dniepru, bo może to doprowadzić do epidemii, ale oficjalnie nikt nie podaje, czym jest zarażona. A ONZ sądzi, że do tej pory ok. 700 tys. osób straciło dostęp do pitnej wody i zostało skazanych na beczkowozy lub wodę butelkowaną.

Jednocześnie opada poziom wody w Zbiorniku Kachowskim – ciągnącym się od Kachowki do Zaporoża. Część ukraińskich hydrologów sądzi, że na skutek tego Dniepr będzie tam płynął w swym poprzednim korycie szerokości 1–1,2 km. Inni uważają, że rzeka wyschnie prawie całkowicie i będzie można ją przejść pieszo. Na razie woda przestała płynąć Kanałem Północnokrymskim, odcinając półwysep od dostaw – oraz całą, okupowaną część obwodu chersońskiego.

Za to woda podnosi się na sąsiedniej rzece Boh, zalewając nadmorskie wioski i nabrzeżne ulice Mykołajowa. Fala powodziowa dotarła też w pobliże Odessy, niosąc dachy domów, części mebli, sprzętów AGD, ale i miny wymyte z rosyjskich pól minowych. Nikt nie jest w stanie jeszcze określić, jak wielkie zagrożenie te ostatnie będą stanowić dla żeglugi po Morzu Czarnym.

Kontratak w stepie

Korzystając z oddzielenia się od ukraińskich oddziałów zalanymi terenami, rosyjska armia tymczasem dokonuje przegrupowania.

– Według naszych informacji przeciwnik przemieszcza swoje najwartościowsze jednostek z kierunku chersońskiego: piechotę morską, wojska desantowe i oddziały 49 armii. (…) Wysadzenie tamy miało umożliwić stworzenie rezerw i przerzucenie ich na kierunki zaporoski i bachmucki – sądzi ukraińska wiceminister obrony Anna Malar.