Zniszczenie elektrowni wodnej Kachowka doprowadziło do uwolnienia do Dniepru „niekrytycznej ilości wody”, więc „nie przeszkodzi to wojskom rosyjskim w ochronie lewego brzegu rzeki” - powiedział Wołodymr Saldo, który od września 2022 roku jest „szefem” chersońskiej wojskowo-cywilnej administracji.

- Zniszczenie kachowskiej elektrowni wodnej nie będzie miało ogromnego wpływu na sytuację w regionie chersońskim, nie będzie wymagana duża ewakuacja ludzi - dodał przedstawiciel okupantów, który de facto pełni funkcję „gubernatora” większości terytorium zajmowanego przez Rosję obwodu chersońskiego.