Ukraińcy kontratakują czy nie

Nie wiadomo jednak, czy „kucharz Putina” przyśle na zagrożone tereny swoich najemników. Na razie rozpoczęli oni odwrót z Bachmutu, którego nie udało im się zdobyć do końca. W południowo-zachodniej części miasta cały czas utrzymują się jakieś oddziały ukraińskie, a na skrzydłach rosyjskiego zgrupowania trwają ataki.

Ale najemnicy nie mają wyjścia, bowiem ponieśli bardzo ciężkie straty w walkach o Bachmut. Teraz muszą przez co najmniej miesiąc dochodzić do siebie. Sam Prigożyn ujawnił, że zginęło tam 10 tys. zwerbowanych przez niego więźniów i kolejne 10 tys. zwykłych najemników. Eksperci próbują teraz dopasować dane podane przez niego do tego, co wcześniej wiedziano o rosyjskich stratach. – Ogólnie mówimy obecnie o 70–100 tys. rosyjskich strat. No i to wyjaśnia, dlaczego Prigożyn chętnie zadeklarował odwrót – podsumował jeden z niemieckich wojskowych.