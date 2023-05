Zapowiedź zemsty po izraelskim ataku na Strefę Gazy

– Tak, to nie jest nowa taktyka. Rząd musiał zareagować na wystrzelenie z Gazy ponad 100 rakiet, i to Islamski Dżihad był za to najbardziej odpowiedzialny. To była akcja o ograniczonym zasięgu, zginęło trzech złych ludzi – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Efraim Inbar, szef izraelskiego konserwatywnego think tanku zajmującego się bezpieczeństwem.

Jego zdaniem odpowiedzią będzie wystrzelenie kolejnych rakiet. – Ale z tym żyjemy nie od dziś. Eskalacji nie oczekuję, Palestyńczycy są zmęczeni, zwłaszcza w Strefie Gazy, a na Zachodnim Brzegu nie widać wielkich demonstracji – dodaje.

– Izraelczycy myślą, że zaraz będzie koniec, jeden atak i to wszystko. Ale czeka ich niespodzianka. Przekonają się, że nie można bezkarnie zabijać żon i dzieci ludzi, których nie lubią i decydują o ich losie. Zapłacą za to. Cena będzie wysoko – zapowiada jednak w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Dawud Kuttab, analityk i publicysta palestyński, pracujący w jordańskim Ammanie i w Ramallah.

Zemstę zapowiedziały na wspólnym spotkaniu Islamski Dżihad i rządzący w Strefie Gazy Hamas, a werbalnie dołączył się libański Hezbollah.

Islamski Dżihad i Hamas wywodzą się z Bractwa Muzułmańskiego, najważniejszej sunnickiej organizacji islamistycznej. Obie współpracują jednak z szyickim Iranem. Przed laty były raczej przeciwnikami, Islamskiemu Dżihadowi nie podobały się polityczne ambicje Hamasu. Teraz mają radę koordynującą działania. Ona zapowiedziała zemstę.

Z izraelskiego punktu widzenia, jak mówi prof. Inbar, Islamski Dżihad jest radykalniejszy i całkowicie powiązany z Iranem. – Hamas jest bardziej niezależny i znacznie głośniejszy.