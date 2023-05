Sudan. Aktorka pod gruzami zbombardowanego żłobka

Na Chartum od kilku tygodni spadają bomby, zazwyczaj na przypadkowe cele. 3 maja trafiony został dom w dzielnicy Szabija wzniesionej w północnej części sudańskiej stolicy w latach 60. Dom wyjątkowy – na terenie ośrodka, w którym znajduje się żłobek.

W wyniku obrażeń zmarła jego sławna mieszkanka, 80-letnia Asia Abd al-Madżid, o czym pierwsza poinformowała brytyjska BBC.

– To jedna z pierwszych aktorek w Sudanie, słyszałem o niej już jako uczeń szkoły średniej. Potem wyszła za mąż za poetę znanego w całym świecie arabskim. Lepiej znała ją moja żona. Bo Asia Abd al-Madżid prowadziła żłobek, do którego chodziły i moje dzieci, gdy miały dwa, cztery lata. Urodziły się w Polsce, ale w 1994 wysłałem je do Chartumu, bo myślałem, że jak zrobię doktorat, to wrócę z Warszawy do Sudanu – mówi „Rzeczpospolitej” dr hab. Mahmoud El-Tayeb, archeolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Jest kierownikiem Stacji Badawczej Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Sudanie.

Do niedawna pracował w Chartumie, ale pod koniec kwietnia się stamtąd wraz z rodziną ewakuował, jak tysiące dyplomatów i pracowników firm i instytucji zagranicznych.