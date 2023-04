Minister obrony Ukrainy mówił też, że priorytetem dla ukraińskiej armii są środki obrony przeciwlotniczej ponieważ "zapewniają one bezpieczeństwo w całym kraju".



- Mamy poradzieckie systemy, do których zapasy pocisków się wyczerpują. Jeśli nie możemy ich produkować w kraju i są dostępne tylko w państwach, z których nie możemy ich pozyskać, to znaczy, że musimy zastąpić je czymś innym. Czym? Zachodnimi systemami obrony - wyjaśnił Reznikow dodając, że po wybraniu konkretnych zestawów Ukraina musi teraz "zwiększać ich liczbę i liczbę pocisków do nich".

Reznikow: Rosja może się zmienić, Niemcy się zmieniły

Reznikow przekonywał, że celem wojny dla Ukrainy jest "dowiedzenie całemu światu, że zmiana terytorium siłą jest niemożliwa we współczesnym świecie. - Odkąd uzgodniliśmy w 1991 roku, wraz z Rosją, co do naszych uznanych międzynarodowo granic, są one nienaruszalne. A ci, którzy jet naruszają, muszą upaść, przegrać, a co najważniejsze - zostać ukarani - stwierdził.



- Musimy to zrobić dla przyszłych pokoleń - wnuków, prawnuków - dodał. - Dlaczego jestem o tym przekonany? Ponieważ bardzo agresywne Niemcy w I wojnie światowej, II wojnie światowej stały się pacyfistycznym państwem. Nie tylko z powodu porażki, bo porażka w I wojnie światowej i Traktat Wersalski prowadził do rewanżystowskich nastrojów. Hitler był pozbawionym złudzeń żołnierzem, który wrócił z frontu i zaczął opowiadać ludziom, dlaczego powinni iść na wojnie - mówił Reznikow.



- Dlatego będzie żądza zemsty po porażce w tej wojnie również wśród Rosjan. Dlatego potrzebujemy międzynarodowego trybunału, "Norymbergi 2", gdziekolwiek by się on znalazł. Ja bym go utworzył w Mariupolu lub Charkowie. Przynajmniej zorganizował tam posiedzenie - dodał. - Aby uczynić Rosję nie państwem agresorem lecz państwem rozwijającym się - stwierdził.

Czy to możliwe?