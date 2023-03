Reforma emerytalna we Francji: Starcia policji z protestującymi w Paryżu

Liderka Zjednoczenia Narodowego, Marine Le Pen, wezwała rząd Elisabeth Borne do dymisji, po tym jak Borne skorzystała z artykułu 49.3 konstytucji, by przeforsować podwyższenie wieku emerytalnego do 64 lat bez głosowania w Zgromadzeniu Narodowym.