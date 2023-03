– Kiedy idziesz na pozycje, do okopów, nie masz nawet 50 procent szans, że wyjdziesz stamtąd (żywy). To raczej jest 30 na 70 – mówi dziennikarzowi „Kyiv Independent” ukraiński żołnierz walczący w obronie miasta.

Reklama

W Ukrainie coraz natarczywiej pytają, po co broniona jest miejscowość niemająca z punktu widzenia wojska dużego znaczenia. Ósmy miesiąc trwają o nią zajadłe walki, w których rosyjska armia poniosła ogromne straty. Ale ukraińska krwawi równie mocno.

– W tym momencie pozostawanie w Bachmucie jest czysto polityczną decyzją. W walkach ulicznych straty obrońców zaczynają być podobnie do atakujących. Wycofanie się na nowe linie obrony, co zmusiłoby Rosjan do atakowania poprzez nieosłonięte niczym pola wydaje się rozsądną decyzją – stwierdził jeden z włoskich analityków wojskowych.

Jednak, jak poinformowała administracja prezydenta Ukrainy, to ukraińscy dowódcy „opowiedzieli się za kontynuowaniem operacji obronnej i wzmocnieniem naszych pozycji w Bachmucie”. Na naradzie u Wołodymyra Zełenskiego był dowódca armii gen. Wałerij Załużny oraz dowódca wojsk lądowych i jednocześnie dowódca Zgrupowania Chortyca gen. Ołeksandr Syrśkyj. Ten ostatni w weekend – drugi raz w ciągu tygodnia – był w bronionym mieście i sprawdzał stan obrony.

Reklama

W ostatnich dniach oddziały najemników z firmy Wagner zaczęły otaczać miasto z północnego zachodu, grożąc odcięciem obrońców od zaplecza. Podjęty tydzień temu ukraiński kontratak został odparty. W dodatku zniszczony został most na głównej drodze łączącej obrońców z Konstantyniwką.

Nie wiadomo, ilu ukraińskich żołnierzy broni miasta, ani też ilu Rosjan go atakuje. Bez wątpienia zamknięcie w kotle tego zgrupowania byłoby mocnym ciosem dla ukraińskiej armii. „Utrzymywanie miasta wiąże kilkadziesiąt tysięcy Rosjan, uniemożliwiając użycie ich na innych odcinkach frontu ani stworzenie z nich rezerw na wypadek wiosennej, ukraińskiej ofensywy” – przekonuje jeden z zachodnich ekspertów.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Bezbronny jeniec wojenny zamordowany przez Rosjan serią strzałów w głowę W Internecie pojawiło się nagranie z egzekucji ukraińskiego żołnierza, który został schwytany przez rosyjskich okupantów. Na opublikowanym materiale wyraźnie widać, że obrońca Ukrainy jest nieuzbrojony.

– Miasto ma znaczenie bardziej symboliczne niż strategiczne. Jeśli Ukraińcy zdecydują się na zmianę pozycji bardziej na zachód od niego, nie uważałbym tego za znaczące niepowodzenie operacyjne – powiedział z kolei dziennikarzom amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin na pokładzie samolotu, którym leciał do Jordanii.

Pomijając znaczenie symboliczne miasta, znaczna część ekspertów uważa, że gra jest nadal warta świeczki ze względu na straty, jakie ponosi rosyjska armia. Wielu nie zgadza się, że w walkach ulicznych Rosjanie tracą niewiele więcej ludzi niż Ukraińcy. – Oni są przyzwyczajeni do ataków dużą liczbą żołnierzy w terenie, miasto to nie jest ich środowisko – wyjaśnia jeden z ekspertów. – Jeśli zdobędą Bachmut, nastąpi przerwa w walkach (jak po zdobyciu latem Sewierodoniecka i Łysyczańska) i zaczną szykować się do ukraińskiego ataku.

Nikt jednak nie wie, jakie są straty obu stron. – Nasz batalion wszedł do walki w połowie grudnia. Razem jakieś 500 ludzi. Po miesiącu zostało 150 – mówi „Kyiv Independent” ukraiński sanitariusz z Odessy, Borys.

Reklama

Żołnierze, którzy mimo zniszczonego mostu przybywają na wypoczynek do Konstantyniwki skarżą się, że na front trafią „źle wyposażone, niewyszkolone oddziały (...) niemające wsparcia artylerii, broni pancernej czy dronów”. Na te ostatnie wolontariusze bez przerwy zbierają pieniądze, bo armia ich nie dostarcza i trzeba samemu kupować.

– Rosyjska artyleria czy wozy bojowe mogą ostrzeliwać nas godzinami, a czasami dzień po dniu, bez przeszkód ze strony naszej artylerii – mówi 40-letni Serhyj. Inni mówią o brakach amunicji i złej łączności.