Wystrzelenie pocisków następuje zaledwie dwa dni po tym, jak Korea Północna wystrzeliła międzykontynentalny pocisk balistyczny (ICBM) do morza u zachodnich wybrzeży Japonii, co skłoniło Stany Zjednoczone do przeprowadzenia wspólnych ćwiczeń lotniczych z Koreą Południową i osobno z Japonią w niedzielę.

Północnokoreańskie media państwowe potwierdziły, że kraj wystrzelił dwa pociski, celując odpowiednio w cele oddalone o 395 km i 337 k

"600-milimetrowa wyrzutnia rakiet (...) jest środkiem taktycznej broni jądrowej", zdolnym do "sparaliżowania" wrogiego lotniska - podała państwowa agencja informacyjna KCNA.

Ministerstwo obrony Japonii podało, że oba pociski osiągnęły maksymalną wysokość około 100 km i 50 km i spadły poza wyłączną strefą ekonomiczną Japonii.

Premier Japonii Fumio Kishida powiedział, że zażądał nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie odpalonych pocisków, a agencja prasowa Jiji podała, że zebranie zostało ustalone na poniedziałek.

Szefowie sztabów Korei Południowej potępili starty jako "poważną prowokację", która powinna zostać natychmiast przerwana.

Siostra przywódcy Korei Północnej Kim Jo Dzong ostrzegła przed zwiększoną obecnością strategicznych środków wojskowych USA po wspólnych ćwiczeniach lotniczych z azjatyckimi sojusznikami w weekend.

- Częstotliwość używania Pacyfiku jako naszego poligonu zależy od charakteru działań sił amerykańskich - zapowiedziała.