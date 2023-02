Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 359 24 lutego 2022 roku rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wicepremier Ukrainy apeluje, by wszyscy cywile, którzy przebywają jeszcze w Bachmucie, jak najszybciej opuścili miasto.

Do niedawna to Niemcy były krytykowane za wahania i opieszałość w sprawie przekazania Ukrainie nowoczesnych czołgów do obrony przed rosyjską agresją. Teraz same ponaglają sojuszników w tej sprawie. Inaugurując w piątek Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa kanclerz Olaf Scholz zapewnił, że także na tym forum będzie „intensywnie” zabiegał o to, by „wszyscy, którzy mogą dostarczyć takie czołgi, teraz naprawdę to zrobili”. Jak dodał, Niemcy postarają się ułatwić partnera podjęcie tych decyzji, przeprowadzając szkolenia ukraińskich żołnierzy oraz zapewniając zaopatrzenie i wsparcie logistyczne.

Niemcy zapowiedziały przekazanie Ukrainie 14 czołgów Leopard 2A6 i oczekują, że sojusznicy dostarczą resztę, aby wystawić batalion, liczący 31 czołgów. Polska ma przekazać czołgi starszego typu – Leopard 2A4 – do drugiego batalionu.

Scholz podkreślił także, że Niemcy będą nadal ściśle koordynować wszystkie ważne kroki dotyczące wsparcia Ukrainy ze swoimi sojusznikami. Kanclerz zaznaczył, że „staranność jest ważniejsza niż szybkie tempo działań, a spójność ważniejsza niż solowe popisy”. Ponadto wsparcie dla Ukrainy musi być tak zaplanowane, „abyśmy mogli je długo utrzymać” – ocenił niemiecki kanclerz.

„Goliat upadnie w tym roku”

Ukraińcy bronią swojej wolności „z wielkim poświęceniem i z absolutnie imponującą determinacją” – mówił Scholz. – I my ich w tym wspieramy, i tak długo, jak to konieczne – przekonywał. Odniósł się też do wyrażanych w niektórych środowiskach w Niemczech obaw, że dostawy zachodniej broni spowodują eskalację wojny. – To nie nasze dostawy broni przedłużyły wojnę – mówił. I dodał, że im szybciej rosyjski prezydent Władimir Putin uświadomi sobie, i „nie osiągnie swojego imperialistycznego celu, tym większa szansa na rychłe zakończenie wojny, na wycofanie rosyjskich wojsk”.

Przyznał jednak, że nie spodziewa się szybkiego końca wojny. – Sądzę, że mądrze będzie przygotować się na długa wojnę – powiedział niemiecki kanclerz.

Innego zdania był prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który przemawiał do uczestników monachijskiej konferencji za pośrednictwem łącza wideo. Jego zdaniem wojna zakończy się jeszcze w tym roku. – Goliat już zaczął przegrywać. W każdym razie Goliat upadnie w tym roku – powiedział Zełenski, który porównał swój kraj do biblijnego Dawida, który toczy nierówną walkę z Goliatem.