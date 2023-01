UE zamierza umieścić na liście sankcji wszystkie osoby, ich rodziny i organizacje odpowiedzialne za łamanie praw człowieka. W tym gronie jest m.in. najwyższy przywódca ajatollah Ali Chamenei, prezydent Ebrahim Raisi, prokurator generalny Jafar Montazeri oraz fundacje powiązane z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej.

Europarlamentarzyści apelują też do Rady UE i państwa członkowskie UE do dodania Korpusu i jego oddziałów, w tym milicji Basidż i Sił Quds, do unijnej listy terrorystów.

"Parlament w najostrzejszych słowach potępia wyroki śmierci i egzekucje pokojowych protestujących w Iranie i wzywa władze Iranu do zakończenia prześladowań własnych obywateli. Posłowie do PE wzywają władze Republiki Islamskiej do zapewnienia natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich protestujących skazanych na śmierć oraz potępiają fakt, że postępowanie karne i kara śmierci stały się bronią reżimu w celu stłumienia sprzeciwu i ukarania ludzi za korzystanie z ich podstawowych praw. Osoby odpowiedzialne za zabicie setek protestujących muszą stanąć przed sądem, uważają posłowie" - czytamy w rezolucji przyjętej przez PE 19 stycznia.



Spiker irańskiego parlamentu Mohammad Baqer Qalibaf podczas niedzielnego posiedzenia powiedział, że Iran podejmie „odwetowe, szybkie i zdecydowane działania” przeciwko wszelkim planom nałożenia sankcji lub włączenia Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej na listę grup terrorystycznych.

Mohammad Baqer Qalibaf dodał, że irański parlament zamierza uznać armie krajów europejskich w regionie za ugrupowania i organizacje terrorystyczne i podjąć niezbędne kroki, aby im przeciwdziałać.

Potępiając zachodnie rządy, a konkretnie państwa europejskie, za „niebezpieczną tendencję” do zachowań terrorystycznych i wspieranie terroryzmu przeciwko Iranowi, Qalibaf ostrzegł, że takie posunięcia mogą wywołać decyzję Islamskiej Republiki o działaniach odwetowych.

Qalibaf skrytykował również Europę za "mroczną historię ukrywania i wspierania najbardziej znanych terrorystów kryminalnych, a mianowicie organizacji terrorystycznej Ludowych Mudżahedinów (MKO)".