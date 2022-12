To nie jest pomoc, to nie jest darowizna, jałmużna, to jest inwestycja w bezpieczeństwo. Ukraina dziś broni nie tylko sama siebie, ale też całej Europy przed konsekwencjami potencjalnego zwycięstwa Rosji, atakami na kolejne kraje - mówił w rozmowie z RMF FM o pomocy dla Ukrainy wiceszef MSZ, Paweł Jabłoński.