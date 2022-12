Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 299 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Na Białorusi trwają intensywne ćwiczenia rosyjskich żołnierzy.

Melitopol, położony w południowo-wschodnim obwodzie zaporoskim Ukrainy, jest okupowany przez Rosję od marca.

Reklama

Przed tygodniem media informowały, że Ukraińcy intensyfikują działania mające na celu izolację i osłabienie rosyjskich sił w i wokół miasta. Oczekuje się, że strategicznie ważny Melitopol będzie kolejnym celem ukraińskiej kontrofensywy.

Rosjanie przygotowują się na ukraiński atak, dlatego w tym celu wysłali w ten region dodatkowe oddziały. O przegrupowaniu ukraińskiej armii w swoim poniedziałkowym raporcie informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Celując w Melitopol, Ukraina wskazuje cel swojej kolejnej ofensywy Ukraina intensyfikuje działania mające na celu izolację i osłabienie rosyjskich sił w i wokół strategicznie ważnego miasta Melitopol. Oczekiwana jako kolejna faza wojny - ukraińska ofensywa mająca na celu wyparcie rosyjskich sił z południowej Ukrainy.

Reklama

12 grudnia mer Melitopola Iwan Fedorow poinformował, że eksplodował most w pobliżu Melitopola, używany przez wojska moskiewskie do transportu sprzętu wojskowego.

- To jeden ze strategicznie ważnych mostów, podobnie jak most Krymski - powiedział, dodając, że siły rosyjskie dostarczały przez niego sprzęt w kierunku wschodnim. Most Krymski, symbol rosyjskiej okupacji, służył jako kluczowa droga zaopatrzenia dla Rosjan walczących na okupowanym przez Ukrainę południu.