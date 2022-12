Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 294 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi o pozyskania miliarda dolarów pomocy, które mają pomóc Ukrainie przetrwać zimę.

Kijów wykorzystuje precyzyjne ataki rakietowe dalekiego zasięgu, misje sabotażowe i celowe zabójstwa, aby skupić się na mieście, które leży około 60 km za linią frontu w regionie Zaporoża. Melitopol jest określany jako brama do Krymu ze względu na swoje położenie na skrzyżowaniu dwóch głównych autostrad i kluczowej linii kolejowej łączącej Rosję z tym półwyspem i innymi terytoriami, które okupuje w południowej Ukrainie.

Reklama

Most w Melitopolu przez rzekę Mołoczna został w poniedziałek wieczorem uszkodzony. Na dostępnych nagraniach widać, że dwa filary podtrzymujące przęsło zostały wysadzone w powietrze. Zniszczenie mostu zagroziło kluczowej rosyjskiej trasie dostaw do Melitopola od południa.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraińcy mogą przygotowywać się do czwartej ofensywy. Rosyjska artyleria już próbuje ich powstrzymać Rosyjskie i ukraińskie siły niedawno dokonały wzajemnego ostrzału w okolicach miejscowości Hulajpołe i Połohy w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy. Ukraińcy mogą w tym regionie przeprowadzić swoją kolejną kontrofensywę.

Zarówno ukraińscy, jak i rosyjscy urzędnicy potwierdzili niedawne ukraińskie ataki i próby uderzenia w rosyjskie centra dowodzenia, składy amunicji i trasy zaopatrzeniowe w Melitopolu, którego przedwojenna populacja liczyła około 150 tysięcy osób. Następstwa niektórych z ostatnich ataków zostały uchwycone na nagraniach transmitowanym w mediach społecznościowych przez rosyjskich żołnierzy.

Reklama

Nie jest jasne, czy uderzenia miały być wstępem do ofensywy, czy też odwróceniem uwagi, ale analitycy wojskowi określili je jako znaczące i powiedzieli, że pasują do schematu używania przez Ukrainę precyzyjnych pocisków do uderzania w rosyjskie cele logistyczne.

Melitopol jest kluczowym węzłem komunikacyjnym, a odzyskanie nad nim kontroli mogłoby pomóc siłom ukraińskim odzyskać nie tylko cały region Zaporoża, ale także resztę sąsiedniego Chersonia. To mogłoby potencjalnie dać im drogę do wyparcia sił rosyjskich aż do Krymu, który Rosjanie kontrolowali przed inwazją.

- Wszystko to wisi całkowicie na Melitopolu - powiedział w weekend Ołeksij Arestowycz, główny doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. - Jeśli Melitopol padnie, cała rosyjska obrona aż do Chersonia załamie się, a ukraińskie siły zbrojne doskoczą aż do granicy z Krymem - dodał.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Melitopol zaatakowany przy pomocy wyrzutni HIMARS? Zarówno władze zainstalowane przez Moskwę, jak i przebywający na wygnaniu burmistrz miasta donoszą o ofiarach w strategicznie ważnym Melitopolu.

Siły rosyjskie po wycofaniu się z Chersonia walczyły o ufortyfikowanie pozycji obronnych na całej linii frontu, która rozciąga się na setki kilometrów. Siły ukraińskie nadal powoli posuwają się naprzód na południu, ale najbardziej intensywne walki toczą się na wschodzie, gdzie siły rosyjskie próbują zająć miasto Bachmut.

- Wydaje się, że wróg ma nieskończone zasoby ludzkie - powiedział ukraińskim mediom Wołodymyr Nazarenko, zastępca dowódcy w walczącej w tym rejonie jednostce ukraińskiej Gwardii Narodowej. - Obszary linii frontu w Bachmucie zostały całkowicie zniszczone. Reszta miasta jest pod ciągłym ostrzałem wroga, wróg niszczy miasto - dodał.

Reklama

Melitopol był jednym z pierwszych miast, które siły rosyjskie zajęły na początku wojny, istotnym fragmentem mostu lądowego wzdłuż Morza Azowskiego, łączącego dwa obszary Ukrainy, które Rosjanie lub ich sojusznicy zdobyli w 2014 roku: Krym, na południu, i część regionu Donbasu na wschodzie.