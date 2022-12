Papież: Wydawajcie mniej na święta. Zaoszczędzone pieniądze wyślijcie Ukraińcom

Papież Franciszek zaapelował do wiernych, by w tym roku wydali mniej na świąteczne uroczystości i prezenty, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze wysłali Ukraińcom, by pomóc im przetrwać głód i chłód.