– Pozycja Chin w sprawie ukraińskiego kryzysu jest jasna i konsekwentna. Jesteśmy za przerwaniem ognia, wstrzymaniem działań bojowych i wznowieniem rozmów pokojowych – miał powiedzieć chiński przywódca Xi Jinping prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi.

Rzeczywiście, Pekin cały czas wzywa do zawieszenia broni, ale jednocześnie winą za wojnę (której wojną nie nazywa) obarcza obie strony, a dodatkowo jeszcze NATO. Przy czym wezwania do natychmiastowego przerwania ognia są na rękę Kremlowi, bowiem sankcjonują zajęcie przez niego ukraińskiego terytorium.

– Pod żadnym pozorem nie zatrzymamy się w pół drogi. Ukraińska armia nie akceptuje żadnych rozmów, porozumień czy kompromisów. Warunek rozmów jest jeden: Rosja powinna opuścić wszystkie okupowane terytoria – dokładnie w tym samym czasie, gdy Xi spotykał się z Macronem, dowódca ukraińskiej armii gen. Waleriij Załużny wyjaśnił szefowi Kolegium Połączonych Szefów Sztabów armii USA gen. Markowi Milley, jak powinno wyglądać zakończenie wojny.

Generałowie rozmawiali z dala od luksusowego kurortu Nusa Dua na indonezyjskiej wyspie Bali, gdzie zebrali się przywódcy grupy G20. Równie daleko byli ich przedstawiciele w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, które przyjęło rezolucję nakazującą rejestrację ukraińskich strat oraz stworzenie mechanizmu wypłaty reparacji dla Kijowa. – To formalna grabież naszych rezerw złota i walut – denerwował się rzecznik Kremla. Miał na myśli zamrożone na Zachodzie rosyjskie aktywa, które prawdopodobnie zostaną przeznaczone na reparacje wojenne.

W ONZ większość przedstawicieli państw G20 albo wstrzymała się od głosu nad rezolucją (jak Indonezja czy Indie), albo głosowała przeciw (Chiny). Indonezyjczycy jako gospodarze szczytu, otwierając go, wzywali do pokoju, ale nie do wycofania rosyjskich wojsk. Chiny zaś konsekwentnie sprzeciwiały się usunięciu Rosji właśnie z G20, co proponował Kijów, jak i innych organizacji międzynarodowych. Pekin nie nazwał ich, ale już podczas najazdu na Ukrainę pojawiły się głosy domagające się usunięcia Moskwy z Rady Bezpieczeństwa ONZ, a przynajmniej odebrania jej prawa weta.

– Bardzo jestem rad, że pan osobiście reprezentuje tutaj Rosję, to chwalebna misja – chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi demonstracyjnie długo ściskał dłoń Siergiejowi Ławrowowi. Jedyne, przed czym przestrzegają Chiny, to wywoływanie wojny atomowej w Europie. Ostrzeżenie Pekin kierował do wszystkich, choć wiadomo, że chodziło mu o Rosję.

Stanowiska większości państw nie zmienił również prezydent Wołodymyr Zełenski, którzy zdalnie wygłosił przemówienie. Ukraiński przywódca wzywał m.in. do „przestrzegania Karty Narodów Zjednoczonych i przywrócenia terytorialnej integralności Ukrainy”.

Z powodu nastroju większości państw należących do grupy końcowa rezolucja szczytu na temat Ukrainy przybrała formę bardzo łagodną. Znalazły się w niej tradycyjne apele o „pokojowe rozwiązanie konfliktu”, „powrót do dyplomacji” etc.

Przedstawicielom zachodnich państw pozostało jedynie unikanie wspólnej fotografii z przedstawicielem Rosji.