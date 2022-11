Po dwuipółgodzinnym pojedynku Rublow pokonał Miedwiediewa 6:7 (7-9), 6:3, 7:6 (9-7).

Czytaj więcej Tenis ATP Finals. Rublow pokonał Miedwiediewa Wtorkowe mecze singlistów w ATP Finals rozpoczęły się od efektownego trzysetowego sukcesu Andrieja Rublowa nad Daniiłem Miedwiediewem. Wieczorem szlagier Grupy Czerwonej, spotkanie Novak Djoković – Stefanos Tsitsipas.

Po zakończonym meczu zwyczajem zwycięzcy Rublow mógł napisać kilka słów na kamerze.

Za to, co napisał, kibice nagrodzili go owacją.



To nie pierwszy raz, gdy Rublow sprzeciwił się agresji swojej ojczyzny na Ukrainę. Już następnego dnia po rozpoczęciu inwazji, 25 lutego, gdy w półfinale w Dubaju pokonał Huberta Hurkacza, napisał na kamerze "No war, please".



Mimo takiego podejścia skrytykował organizatorów turnieju w Wimbledonie, którzy nie dopuścili do rozgrywek zawodników Rosji i Białorusi. Zarzucił im dyskryminację.