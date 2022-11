Donald Tusk na spotkaniu z mieszkańcami Sępólna Krajeńskiego (woj. kujawsko-pomorskie) wystosował „gorący, płynący i z rozumu, i serca apel do rządzących”. - Jeśli tak dajecie do zrozumienia, że to Ziobro uniemożliwia, żeby ustąpić w sprawie sądów, w sprawie tych tak zwanych kamieni milowych, to proszę bardzo, odwołajmy go wspólnie. (...) Złożymy wniosek o wotum nieufności dla ministra Ziobro przed najbliższym posiedzeniem Sejmu - zapowiedział.