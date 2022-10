Rosja wystrzeliła rankiem, 31 października ponad 50 pocisków manewrujących, z których większość była wymierzona w obiekty infrastruktury energetycznej, w tym w hydroelektrownie, co doprowadziło do przerw w dostawach prądu w całym kraju, a także problemów z dostępem do bieżącej wody oraz dostępem do sieci komórkowych - informuje Reuters.