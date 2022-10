Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 245 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski przekonuje, że im szybciej Ukraina zwycięży, tym mniej zła wyrządzi Rosja m.in. na Bliskim Wschodzie, gdzie współpracuje z Iranem.

Projekt ustawy, przygotowany na wniosek przewodniczącego komisji, Siergieja Kabyszewa, został już wysłany do zatwierdzenia przez Ministerstwo Obrony i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.



Parlamentarzyści zasiadający w komisji zaproponowali zwolnienie naukowców i nauczycieli z tytułami akademickimi ws. projektu na spotkaniu, na którym rozważano różne aspekty mobilizacji z udziałem wiceministra nauki Dmitrija Afansjewa.

Posłowie podkreślili, że bardzo szybko interweniowali w tej sprawie w Ministerstwie Obrony i komisjach wojskowych w obwodach, których decyzje ws. powołań dla naukowców i nauczycieli z tytułami akademickimi zostały anulowane, ale "prawna niepewność w tej kwestii się utrzymuje".

Doniesienia z Ukrainy wskazują, że zmobilizowani żołnierze często - nawet po zaledwie jednodniowym szkoleniu - trafiają na front

Na tym samym spotkaniu komisja wsparła pomysł ustawy ws. zwolnienia z czesnego studentów, których rodzice lub małżonkowie uczestniczą w wojnie na Ukrainie.



21 września Władimir Putin podpisał dekret ws. częściowej mobilizacji, w ramach której do wojska ma zostać - oficjalnie - powołanych ok. 300 tys. osób (nieoficjalnie mówi się nawet o milionie). Minister obrony Siergiej Szojgu deklarował, że żołnierze powołani w ramach mobilizacji będą wykorzystani do zabezpieczenia zaplecza frontu na Ukrainie, ale doniesienia z Ukrainy wskazują, że zmobilizowani żołnierze często - nawet po zaledwie jednodniowym szkoleniu - trafiają na front.