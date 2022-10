Kreml powtrza oskarżenia o "brudnej bombie". "USA są niepoważne"

Kreml określił kwestionowanie przez Waszyngton doniesień o rzekomych przygotowaniach Ukrainy do użycia "brudnej bomby" na terytorium tego kraju i oskarżenia o to Rosji mianem "niedopuszczalnego" i "frywolnego" podejścia do problemu.