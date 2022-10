Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 237 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski informuje o powrocie z rosyjskiej niewoli 108 Ukrainek.

- Pod koniec wiosny wszystko powinno się zakończyć. Do lata powinno być po wszystkim - powiedział szef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

- Klęska Rosji jest nieunikniona. Nie da się jej zapobiec. Doprowadzi ona do zniszczenia Rosji - dodał gen. Kyryło Budanow.

Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego odniósł się też do planowanych działań Sił Zbrojnych Ukrainy. - Do końca roku poczynimy znaczne postępy. To będą znaczące zwycięstwa. Wkrótce to zobaczycie - oświadczył.

Budanow wyraził nadzieję, że zapowiadane przez niego zwycięstwa obejmą okupowany przez wojska rosyjskie obwód chersoński, gdzie w ostatnim czasie żołnierze ukraińscy poczynili znaczące postępy.

Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego powiedział też, że Ukraina planuje wrócić do swych granic z 1991 r. Oznaczałoby to konieczność odbicia anektowanego w 2014 r. przez Rosję Krymu oraz odzyskania kontroli nad zajętymi przez prorosyjskich separatystów częściami obwodów donieckiego i ługańskiego, czyli nad Donbasem.

Czy Rosja użyje na Ukrainie broni atomowej? Zdaniem Budanowa, nie. - Teoretycznie mogą to zrobić, ale to by tylko przyspieszyło rozpad Federacji Rosyjskiej, i oni to wiedzą i doskonale rozumieją. Nie są tak głupi, jak byśmy chcieli - podkreślił generał.

Według szefa wywiadu wojskowego Ukrainy, ludzi Kremla jednoczy teraz jeden cel jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie: nie przegrać.

Zdaniem Budanowa, w Moskwie zarówno "jastrzębie", jak i "gołębie" wiedzą, że z punktu widzenia Rosji sytuacja jest zła, "mają nieco inne opinie na temat tego, jak wyjść z tej sytuacji".

Szef HUR powiedział także, że wraz ze zwycięstwem Ukrainy "rozpocznie się bardzo poważny proces polityczny, związany ze zmianami w obecnej Federacji Rosyjskiej".