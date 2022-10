Nowojorski dziennik pisze, że ukraińska kontrofensywa spowodowała, iż wojska federacji Rosyjskiej w chaotycznym odwrocie pozostawiły ciężką bron i magazyny pełne amunicji



Zdobyte i porzucone rosyjskie czołgi, haubice i wozy bojowe, oczyszczone ze znaczników taktycznych Z i oznaczone ukraińskimi krzyżami, są wykorzystywane w skutecznej walce z Rosją.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraińcy kontynuują wyścig do wolności Każdej kolejnej, podejmowanej w Moskwie decyzji o aneksji towarzyszy utrata okupowanych terenów wyzwalanych przez Ukraińców.

Niektóre rosyjskie elementy wyposażenia były gotowe do natychmiastowego użycia, podczas gdy inne są naprawiane przed powrotem na front. Czołgi, pojazdy i działa zbyt zniszczone, by można je było odzyskać, są rozbierane na części zamienne. Co najważniejsze, Rosja pozostawiła po sobie również duże ilości pocisków artyleryjskich sowieckiego standardu, które prawie się wyczerpały na Ukrainie.

Tylko jeden ukraiński batalion, Sicz Karpacka, po wejściu do Izium przejął 10 nowoczesnych czołgów T-80 i pięć samobieżnych haubic 2S5 Hiacynt 152 mm

- Mamy tak wiele trofeów, że nawet nie wiemy, co z nimi zrobić – powiedział zastępca szefa sztabu Rusłan Andrijko. - Zaczęliśmy jako batalion piechoty, a teraz stajemy się w pewnym sensie batalionem zmechanizowanym.

W połączeniu z bronią zdobytą podczas odwrotu Rosji z Kijowa i innych części północnej Ukrainy w kwietniu, te ostatnie zdobycze zamieniły Moskwę w zdecydowanie największego dostawcę ciężkiej broni dla Ukrainy, liczebnie znacznie przed USA lub innymi sojusznikami. Broń dostarczana przez Zachód jest jednak zwykle bardziej zaawansowana i precyzyjna.

Ukraina zdobyła 460 rosyjskich czołgów podstawowych, 92 samobieżne haubice, 448 bojowych wozów piechoty, 195 opancerzonych wozów bojowych i 44 systemy rakiet wielokrotnego startu - zgodnie z dowodami wizualnymi zebranymi z mediów społecznościowych i doniesień prasowych przez firmę konsultingową Oryx . Rzeczywista liczba jest prawdopodobnie wyższa, ponieważ nie każdy przechwycony element sprzętu zostaje sfilmowany.

Nie wszystkie są nowoczesne - wśród zdobycznej broni są też egzemplarze muzealne.



W Izium Ukraina zyskała bardziej zaawansowany sprzęt, taki jak czołgi T-90 i bojowe wozy piechoty BTR-82 z działem automatycznym. Dowódca 92. brygady Ukrainy, która odegrała ważną rolę na froncie charkowskim, został sfilmowany w tym tygodniu podczas przejażdżki T-90, który nie był częścią ukraińskiego arsenału przed wojną - pisze "WSJ".

Rosja również przejęła ukraińską broń, głównie w pierwszych dniach wojny, ponieważ opanowała dużą część kraju. Według obliczeń Oryxa od lutego Rosja zdobyła 109 ukraińskich czołgów, 15 dział samobieżnych i 63 bojowe wozy piechoty.

- Podczas gdy jednostki ukraińskie często zatrzymują drobniejszą przejętą broń i amunicję, przedmioty o dużej wartości, takie jak czołgi i artyleria, są zwykle redystrybuowane przez dowództwo - powiedział Ołeksij Daniłow, szef Krajowej Rady Bezpieczeństwa i Obrony. - Ale nawet wtedy zwykle pozostają w tym samym obszarze, gdzie zostały zdobyte, co jest sprawiedliwe – dodał.