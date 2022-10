O zdarzeniu poinformowały włoskie siły powietrzne.

Reklama

W akcji odstraszania rosyjskich maszyn wzięły udział m.in. myśliwce z Włoch.



Rosyjskie myśliwce naruszyły najpierw polską, potem szwedzką przestrzeń powietrzną.

Reklama

29 września rosyjski samolot zbliżył się do polskiej granicy, co doprowadziło do poderwania włoskich myśliwców Eurofighter stacjonujących w Polsce i realizujących w ramach NATO misję Baltic Air Policing. Misja ta polega na wspieraniu ochrony nieba nad Litwą, Łotwą i Estonią.Wówczas jednak nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.