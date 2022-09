Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 219 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, dziękuje za współpracę Polsce.

Podpisany przez Putina dokument jest opublikowany na oficjalnym portalu informacji prawnych.

Zgodnie z dekretem od 1 listopada do 31 grudnia 2022 r. do wojska powołani zostaną Rosjanie w wieku od 18 do 27 lat, którzy nie są rezerwistami i podlegają poborowi.

- W ramach jesiennego poboru planowane jest powołanie 120 tys. poborowych, czyli o 7500 osób mniej niż jesienią ubiegłego roku – powiedział Władimir Cimlianski, zastępca szefa głównego wydziału organizacyjno-mobilizacyjnego Sztabu Generalnego Rosji.

- Jednocześnie, nawet podczas specjalnej operacji wojskowej, liczba ta w pełni zaspokaja potrzeby struktur władzy państwa – dodał.

Większość rekrutów zostanie wysłana do formacji szkoleniowych i jednostek wojskowych, gdzie w ciągu pięciu miesięcy mają opanować obsługę nowoczesnego sprzętu wojskowego i otrzymają skierowanie do właściwych jednostek w celu odbycia dalszej służby.



W sierpniu Putin dekretem zwiększył liczebność Sił Zbrojnych Rosji do 2 039 758 osób.