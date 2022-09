Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 205 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Rosja oskarża Zachód o utrudnianie realizacji porozumienia ze Stambułu w zakresie dostaw rosyjskiego zboża i nawozów.

Biden zdecydował o przekazaniu pomocy wykorzystując specjalne uprawnienia prezydenckie, pozwalające mu nakazanie przekazania nadwyżek broni z magazynów armii USA.



W skład pakietu wchodzi amunicja do zestawów HIMARS, gogle noktowizyjne, miny przeciwpiechotne, sprzęt do rozminowywania, amunicję do artylerii kalibru 105 mm oraz amunicję precyzyjną do artylerii kalibru 155 mm.

Czytaj więcej Polityka Połowa ludzkości po stronie Rosji Izolowany przez Zachód Putin spotyka się z przywódcami Indii, Chin, Turcji czy Iranu. W Samarkandzie odniósł sukces.

Biały Dom informuje też o przekazaniu Ukrainie pieniędzy, które mają być przeznaczone na szkolnictwo wojskowe i szkolenia armii.



Łączna wartość pomocy wojskowej, przekazanej przez USA Ukrainie po 24 lutego, wynosi obecnie 15,1 mld dolarów.

"Aby sprostać zmieniającym się potrzebom Ukrainy na polu walki, USA będą nadal pracować ze swoimi sojusznikami i partnerami", by umożliwić Ukrainie skuteczne odpieranie rosyjskiej agresji - informuje Pentagon.